Diaporama Laeticia Hallyday : Jade et Joy se font vacciner, la fière maman rassure ses filles et partage des vidéos

Exclusif Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy sortent de chez P. Balland et se rendent à l'aéroport pour prendre un vol à destination de Los Angeles, le samedi 11 janvier 2020.

Exclusif - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent une nouvelle fois sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy, le 6 décembre 2019.

Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent au restaurant Gladstones pour déjeuner à Los Angeles, le 30 mars 2019.