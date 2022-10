Diaporama : Lara Fabian et sa vie sans gluten : une découverte improbable et "pour le moins dérangeante"

12 / 14

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique en visite d'état au Canada assistent à un concert privé de Lara Fabian et de Alice on the Roof, au théâtre Rialto à Montréal. Canada, Montréal, 16 mars 2018. King Philippe of Belgium and Queen Mathilde of Belgium attend a private concert of Belgian singers Lara Fabian and Alice on the Roof, on the fifth day of a state visit of the Belgian Royals to Canada in Montreal, Canada, Friday 16 March 2018. Pic : Lara Fabian © Purepeople BestImage