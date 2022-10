Lara Fabian et sa vie sans gluten : une découverte improbable et "pour le moins dérangeante"

Dans son dernier ouvrage Tout, publié le 22 septembre dernier chez Libre Expression, Lara Fabian a décidé de se raconter. Et c'est avec un superbe livre, rempli d'enivrantes histoires et de belles illustrations très personnelles et culinaires, que la chanteuse populaire se dévoile. Si elle revient sur certaines de ses anciennes romances, comme avec ce chanteur marié, elle révèle également dans un volet santé, sa vie sans gluten, une découverte improbable et pour le moins dérangeante. Et sa fille Lou l'a accompagnée dans cette épreuve. En effet, la fille de l'artiste, fruit de ses amours avec le producteur et compositeur Gérard Pullicino est une passionnée de cuisine.

Alors que l'adolescente a aujourd'hui 15 ans, Lara Fabian revient sur un moment où elle n'était âgée que de 13 ans, et déjà en cuisine à ses côtés. Elle réalise alors des gâteaux à étages garnis de chantilly montée à la main et de fruits frais, des macarons en tous genres, des crêpes moelleuses comme de soufflés, mais le tout "sans gluten", précise Lara Fabian. Parce que l'interprète de Je t'aime a découvert qu'elle était intolérante au gluten. "Je vous avoue que, lorsque j'ai découvert de la manière la plus improbable qui soit que j'avais cette affection, ça m'a pris quelques heures, posée en silence, pour mesurer l'impact que cette nouvelle allait avoir dans ma vie", rapporte-t-elle. "Cette découverte pour le moins dérangeante, s'est faite alors que je luttais contre une multitude de problèmes inflammatoires récurrents, jusque-là impossibles à résoudre", a-t-elle avoué.

Une chute dans l'escalier à l'origine de cette découverte

Comment a-t-elle réalisé ce constat ? Elle raconte une chute dans l'escalier, à la suite de laquelle elle a plié la cornée de son oeil droit, et son oeil a totalement gonflé. Aux urgences, elle était alors reçue par un gastroentérologue, de service ce jour-là. Il lui a posé une multitude de questions avant que l'ophtalmo ne reprenne le relais. Et ce dernier a alors posé le diagnostic : "Il est évident que vous êtes intolérante au gluten. Peut-être même allergique." "Vous imaginez ma tête, écrit Lara Fabian, sous le choc. La veille, je venais d'avaler un grand plat de pâtes." Le début d'une nouvelle vie a alors démarré pour la chanteuse de 52 ans.