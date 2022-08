Diaporama : Laurent Delahousse, son "20h pas comme les autres" : rares instants dévoilés avec sa compagne Alice Taglioni au Portugal

Laurent Delahousse et sa compagne Alice Taglioni (enceinte) lors d'une visite privée et d'un dîner de gala caritatif donné en faveur des actions de l'association "Un Rien C'est Tout" au musée Rodin à Paris, France. © Veeren/Bestimage

Naissance - Alice Taglioni et Laurent Delahousse sont parents d'un petit garçon prénommé Lino - Semi-exclusif - Alice Taglioni - Soirée d'inauguration du Spa Akasha (Carita) à l'hôtel Lutetia à Paris le 10 septembre 2018. © Pierre Perusseau/Bestimage

Naissance - Alice Taglioni et Laurent Delahousse sont parents d'un petit garçon prénommé Lino - Laurent Delahousse et sa compagne Alice Taglioni (enceinte) lors d'une visite privée et d'un dîner de gala caritatif donné en faveur des actions de l'association "Un Rien C'est Tout" au musée Rodin à Paris, France, le 19 septembre 2019.