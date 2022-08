Laurent Delahousse, son "20h pas comme les autres" : rares instants dévoilés avec sa compagne Alice Taglioni au Portugal

Laurent Delahousse et Alice Taglioni ne sont pas de ceux qui partagent chacun de leurs faits et gestes sur les réseaux sociaux. Mais ce dimanche 21 août, une rare occasion a poussé le journaliste de 52 ans a faire une exception. Le dimanche soir est en effet habituellement un moment que Laurent Delahousse passe seul aux commandes de 19h le dimanche sur France 2, de 19 heures à 21 heures. Mais actuellement en vacances, c'est bel et bien un "dimanche 20h pas comme les autres" qu'a vécu le père de Liv Helen née en 2005 et Sacha née en 2008 (fruits de son amour avec Florence Kieffer), et de Swann, née en 2016, et Lino, né en 2019, qu'il a eus avec sa compagne Alice Taglioni.

Sur Instagram, en Story, le journaliste a donc publié une vidéo de son escapade en compagnie d'Alice Taglioni, à cheval, qu'il filme de dos. De son côté, l'actrice et maman de Charlie, né le 18 mars 2009, fruit de ses amours avec Jocelyn Quivrin – l'adolescent dont le papa est décédé après avoir perdu le contrôle de son véhicule de course sur l'autoroute A13, pourrait bien être présent lors de cette sortie à cheval, juste devant sa mère – et de Swann et Lino, a posté une superbe photo d'elle avec une vue imprenable, immortalisée par son compagnon, comme le précise la légende du cliché. C'est au Quinta da Comporta Wellness Boutique Resort, que le couple séjourne, alors qu'il est en vacances au Portugal depuis déjà quelques jours. Récemment, ils avaient partagé des photos d'eux, amoureux comme au premier jour, sillonnant main dans la main les rues de Lisbonne.

Rares confidences sur son couple, et les talents de Laurent Delahousse

Puis, l'actrice de La Doublure a partagé des vidéos d'elle au piano, que son homme a re-publié de son côté, fier des talents de sa moitié. Heureuse dans les bras de Laurent Delahousse, Alice Taglioni est très pudique lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée. Elle a néanmoins fait de rares confidences il y a peu sur son quotidien auprès d'Oniriq, le nouveau magazine du patron de Forbes France.