Alice Taglioni et Laurent Delahousse : "La vie de parents est horrible", confidences cash sur le rôle de parent !

Elle est plutôt discrète en interview, encore plus lorsque cela concerne ses enfants... mais lorsqu'elle aborde le sujet elle y va franchement : pour Alice Taglioni, rien de plus important que la famille ! A la tête d'une tribu recomposée de 5 enfants, l'actrice de 45 ans est claire : son monde tourne autour d'eux.

"Le centre absolu de toute ma vie : mes enfants. Je n'ai même pas de mot, c'est fou. C'est grâce à eux que je suis une femme heureuse", explique-t-elle cette semaine dans le magazine Elle. Une déclaration sans filtre, qu'elle nuance tout de même avec une réalité que beaucoup de parents ont tendance à ressentir sans en parler.

"En même temps, c'est à cause d'eux que j'ai peur tout le temps, que je me prends la tête, car la vie de parents est horrible en fait. Quand on met son enfant au monde, surtout le premier, c'est un coup de poing dans la gueule. Fini l'insouciance, la légèreté", souligne-t-elle avec justesse, elle qui est devenue maman pour la première fois en mars 2009, d'un petit Charlie.

Une grande famille ultra soudée

A l'époque, la comédienne est au top de sa carrière et en couple depuis de nombreuses années avec un autre acteur, Jocelyn Quivrin, qui vient notamment de tourner dans le film LOL, devenu culte. Mais quelques mois plus tard, un drame se produit : Jocelyn Quivrin, qui rentre de soirée dans une voiture de course, perd le contrôle de son véhicule et meurt dans un accident de la route.

L'actrice, qui n'aborde jamais ce sujet en interview, mettra alors quelques années à faire son deuil et à retrouver l'amour avec celui dont elle partage toujours la vie aujourd'hui, Laurent Delahousse. Le présentateur du JT de France 2 est quant à lui père de deux filles, Liv-Helen et Sacha, deux adolescentes "très #MeToo" qui émerveillent leur belle-mère selon le magazine Elle, tant elles sont averties des risques qu'encourent les jeunes femmes d'aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux.

Et leur famille s'est encore agrandie depuis, avec la naissance de Swann en 2016 puis de Lino en 2019, deux bambins qui ont encore resserré les liens de cette grande famille qui reste plutôt dans l'ombre même si la comédienne et le journaliste font de temps à autres de petites allusions à leurs enfants : récemment, Laurent Delahousse avait plaisanté avec Matthieu Chédid de la paternité tardive et Alice Taglioni avait révélé partager sa passion des baskets avec son fils et l'une de ses belles filles !