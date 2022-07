Laurent Delahousse en couple avec Alice Taglioni : très rare déclaration publique à "son amour"

Le destin aura bien fait les choses. En 2012, Laurent Delahousse a fait la rencontre fortuite d'Alice Taglioni, alors invitée de son journal sur France 2. Deux ans plus tard, ils officialisaient leur relation. S'en sont suivis deux grands bonheurs, à savoir les naissances de leur fille Swann, en 2016, et de leur fils Lino, en 2019. Et c'est dans la discrétion la plus totale que le couple s'épanouit avec leur clan, en dépit de leur grande popularité.

Pourtant, il arrive que Laurent Delahousse déroge à cette règle et opère de subtiles déclarations d'amour à sa moitié. Il y a un mois, le journaliste de 52 ans partageait par exemple une rarissime photo de la comédienne sur Instagram en train de jouer du piano. Et mardi 26 juillet, il s'est à nouveau saisi de la plateforme sociale pour lui souhaiter cette fois-ci son anniversaire. Car ce jour-là, Alice Taglioni a célébré ses 46 ans. "Happy Birthday my love", a-t-il simplement écrit en légende, ajoutant au passage un coeur rouge. Sur l'image partagée, les internautes ont pu constater que Laurent Delahousse s'était montré très attentionné en accrochant des ballons et des guirlandes de part et d'autre à l'extérieur d'une maison pour rendre la soirée de sa compagne inoubliable. Il y traîne également quelques sacs, peut-être des cadeaux pour la belle Alice qui a certainement été gâtée.