Diaporama Le prince George a bien changé ! Partie de foot presque incognito avec William

Le prince William à l'occasion de ses 38 ans et de la fête des pères en compagnie de ses enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à Londres, Royaume Uni. Photo prise par Kate Middleton.

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, Royaume Uni, le 29 juin 2021.

Portrait du prince George de Cambridge le jour de ses 8 ans. Londres, le 22 juillet 2021. © Duchess of Cambridge via Bestimage

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte, assistent à un match de Premier League opposant Norwich City à Aston Villa au stade Carrow Road, à Norwich, Royaume Uni, le 5 octobre 2019.

Le prince George de Cambridge photographié par sa mère la duchesse Catherine à l'occasion de son 6e anniversaire le 22 juillet 2019. ©The Duchess of Cambridge/PA Wire/ABACAPRESS.COM

Le prince William et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, emmènent leur fille la princesse Charlotte de Cambridge avec leur fils le prince George à l'école "Thomas's Battersea" le jour de la rentrée scolaire, le 5 septembre 2019.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge et le prince George de Cambridge lors de la messe de Noël en l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham au Royaume-Uni, le 25 décembre 2019.

Le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge lors de la messe de Noël en l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham au Royaume-Uni, le 25 décembre 2019.

Le prince George de Cambridge prépare, sous le regard bienveillant du prince William, duc de Cambridge, du prince Charles, prince de Galles et de la reine Elisabeth II, des puddings de Noël, dans le cadre du lancement de l'initiative 'Together at Christmas' de la Royal British Legion au Palais de Buckingham, le 21 décembre 2019.