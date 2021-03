Diaporama Le prince Philip hospitalisé : sa belle-fille Camilla donne de ses nouvelles

Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, lors d'une visite à l'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham, Royaume Uni, le 17 février 2021.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge (porte le diadème qui a appartenu à la princesse Diana) - La famille royale d'Angleterre lors de la réception annuelle pour les membres du corps diplomatique au palais de Buckingham à Londres. Le 8 décembre 2016

La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - La famille royale britannique participe à la cérémonie du Remembrance Sunday à Londres, Royaume Uni, le 12 novembre 2017.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - La famille royale se réunit devant le chateau de Windsor pour remercier les membres de l'Armée du Salut et tous les bénévoles qui apportent leur soutien pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et à Noël le 8 décembre 2020.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - Les célébrités participent à la lecture du poème "The night before Christmas" en soutien à l'association "Actors Benevolent Fund", parrainée par le prince de Galles depuis 20 ans. Londres. Le 23 décembre 2020.

13 / 18

La reine Elisabeth II et le prince Philip, duc d'Edimbourg, le prince Charles et Camilla Parker Bowles la duchesse de Cornouailles, Meghan Markle et son fiancé le prince Harry - La famille royale d'Angleterre arrive à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2017.