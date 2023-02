Diaporama : Léa Salamé : La journaliste entourée de deux beaux gosses lors d'un voyage en Égypte, photos souvenirs

1 / 10 Ce lundi sur Instagram, Léa Salamé a surpris certains de ses abonnés en partageant une photo d'elle entourée de deux belles hommes. Léa Salamé au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

2 / 10 Il s'agit, en réalité, d'un cliché datant de 2019, sur lequel l'ex-collègue de Laurent Ruquier se prend en selfie avec le grand reporter Guillaume Auda et le journaliste Julien Beau pour le tournage de l'émission "Stupéfiant ".

3 / 10 "Stupéfiant !" est pour rappel un magazine culturel constitué de grands reportages menés comme des investigations, d'entretiens exclusifs et de rubriques telle " La Brigade du Stup ", commentée par le chroniqueur de mode Loïc Prigent

4 / 10 Sur cette image, le trio se prend en photo au coeur des pyramides égyptiennes.

5 / 10 " Souvenirs d'Egypte, Le Caire, 2019 ", a commenté l'animatrice en légende de son post, en partageant également deux autres clichés de ce séjour.

6 / 10 On aperçoit notamment sur l'un d'entre eux le mythique Sphinx de Gizeh.

7 / 10 Semi-exclusif - Léa Salamé et son compagnon Raphaël Glucksmann - Obsèques de Sébastien Demorand à la Coupole du crématorium du cimetière du Père-Lachaise à Paris, France, le 31 janvier 2020.

8 / 10 Info - Léa Salamé a annoncé son retrait de l'antenne de France Inter jusqu'aux élections suite à la candidature aux européennes de son compagnon Raphaël Glucksmann

9 / 10 Léa Salamé et son compagnon Raphaël Glucksmann - Montée des marches du film "Le Redoutable" lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2017.