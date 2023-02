Léa Salamé : La journaliste entourée de deux beaux gosses lors d'un voyage en Égypte, photos souvenirs

En couple et maman

Ce voyage était donc purement professionnel, puisque pour rappel, Léa Salamé est en couple depuis en environ sept ans avec l'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann. En 2017, ils accueillaient ensemble leur premier enfant, Gabriel. Une famille qu'elle n'évoque que très rarement en interview. Mais en janvier 2019, elle faisait une exception pour le magazine Télé Star, acceptant alors d'évoquer son rôle de maman et son rapport avec son fils.

"J'essaie de lui raconter une histoire chaque jour, lui donner le goût de lire. Plus tard, j'aimerais lui faire découvrir les films de Visconti et Truffaut, l'amener à Vienne pour lui montrer le style 1900, qu'il lise Céline à 15 ans, comme je l'ai fait. Qu'il aime Bach et se déhanche sur Michael Jackson, aussi. Même s'il rejette tout cela, et fait ses propres choix...", avait-elle déclaré, avant de préciser qu'en ce qui concerne l'éducation politique et philosophique du petit garçon, "c'est plutôt son père" qui s'en charge". De belles et rares confidences de la part de la journaliste.