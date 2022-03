Diaporama Linda Hardy maman : très rares photos avec son fils Andrea, une "merveille" comme son papa !

Exclusif - Linda Hardy durant la 7ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" dans la salle Apollon du palais Acropolis à Nice le 6 février 2022. Cette 7ème édition s'est tenue au Palais Acropolis de Nice, avec comme présidente du jury Linda Hardy, Miss France 1992, actrice et ancienne candidate de l'émission " Danse avec les Stars ". La cérémonie a été présentée par Julien Lepers. Les gagnants de ce concours sont Christine et Gérard Boniol de Nice, après avoir dansé un tango, un rock swing et une valse lente, face à 9 autres duo de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage

15 / 15

Exclusif - Julien Lepers et Linda Hardy durant la 7ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" dans la salle Apollon du palais Acropolis à Nice le 6 février 2022. Cette 7ème édition s'est tenue au Palais Acropolis de Nice, avec comme présidente du jury Linda Hardy, Miss France 1992, actrice et ancienne candidate de l'émission " Danse avec les Stars ". La cérémonie a été présentée par Julien Lepers. Les gagnants de ce concours sont Christine et Gérard Boniol de Nice, après avoir dansé un tango, un rock swing et une valse lente, face à 9 autres duo de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage