Diaporama : Louis Bertignac et son jeune fils Jack, adorable copie conforme : les aventuriers en Thaïlande, des "vacances parfaites"

1 / 18 Louis Bertignac et son jeune fils Jack, adorable copie conforme : les aventuriers en Thaïlande, des "vacances parfaites"

2 / 18 Louis Bertignac a mis le cap sur la Thaïlande pour des vacances bien méritées ces derniers jours Louis Bertignac - Festival du Livre de Paris au Grand Palais éphémère. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

3 / 18 C'est avec sa femme Laetitia et une bande de copains que l'ancien membre du groupe Téléphone a profité d'une parenthèse enchantée au paradis Exclusif - Louis Bertignac et sa femme Laetitia - Moma Group fête son 10ème anniversaire à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris le 5 septembre 2022. Promoteur d'un art de vivre à la française, le PDG de Moma Group promet de créer 40 nouvelles adresses à travers le monde en faisant rayonner ses concepts emblématiques que sont Café Pérouse, Noto, Casa Amour et Mimosa. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

4 / 18 Leur petit Jack, 6 ans, était évidemment de la partie ! Louis Bertignac et Jack © Instagram

5 / 18 Au programme de ce break ensoleillé, "v isite d'un sanctuaire d'éléphants, journée quad dans la jungle (frayeurs et rigolades), safari en jeep (cris et fous rires), baignade dans les eaux troubles d'une cascade, visites des temples, journée bateau et baignade parmi les concombres de mer, photos ratées, retrouvailles avec les amis, un peu de farniente (mais pas beaucoup), et massages (à gogo) !" comme indiqué par Laetitia sur Instagram.

6 / 18 L'artiste a pu recharger les batteries avant le retour à Paris et vivre une vie de presque anonyme, comme tout le monde Exclusif - Louis Bertignac - Moma Group fête son 10ème anniversaire à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris le 5 septembre 2022. Promoteur d'un art de vivre à la française, le PDG de Moma Group promet de créer 40 nouvelles adresses à travers le monde en faisant rayonner ses concepts emblématiques que sont Café Pérouse, Noto, Casa Amour et Mimosa. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

7 / 18 Des retrouvailles rêvées avec sa chérie Laetitia, dont il est toujours fou amoureux Louis Bertignac et sa compagne Laetitia Brichet - People sur le tapis rouge lors du 35ème festival du film de Cabourg le 11 juin 2021 © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

8 / 18 Exclusif - Louis Bertignac - Moma Group fête son 10ème anniversaire à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris le 5 septembre 2022. Promoteur d'un art de vivre à la française, le PDG de Moma Group promet de créer 40 nouvelles adresses à travers le monde en faisant rayonner ses concepts emblématiques que sont Café Pérouse, Noto, Casa Amour et Mimosa. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

9 / 18 Exclusif - Louis Bertignac et sa femme Laetitia, le docteur Arry Boujenah- Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé. © Jérémy Melloul/Bestimage © BestImage, Jeremy Melloul / Bestimage

10 / 18 Louis Bertignac et Jack © Instagram

11 / 18 Exclusif - Louis Bertignac et sa compagne Laetitia lors de la soirée d'inauguration du club Manko à Paris, France, le 12 septembre 2019. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

12 / 18 Exclusif - Louis Bertignac avec sa femme Laeticia - After de Garou au restaurant Manko à l'ssue de son concert à la salle Pleyel à Paris le 7 octobre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

13 / 18 Exclusif - Louis Bertignac lors de la soirée d'inauguration du club Manko à Paris, France, le 12 septembre 2019. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

14 / 18 Exclusif - Louis Bertignac lors du match de football France Allemagne depuis la suite Harcourt du Fouquet's Barrière à Paris le 15 juin 2021. Paul de Saint Sernin présente le programme "Football Palace" : A l'occasion de l'événement sportif de l'année, le site de paris sportifs BARRIERE BET présente : Football Palace. Un programme d'activations digitales animé par Paul de Saint Sernin... Paul de Saint Sernin recevra des invités VIP surprises dans la plus belle suite du Fouquet's afin de passer des soirées endiablées devant les matchs de la compétition... © Denis Guignebourg / Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

15 / 18 Mariage - Louis Bertignac et Laetitia Brichet se sont mariés le 24 juillet - Louis Bertignac et Laetitia Brichet lors du photocall du jury du 35ème festival de Cabourg le 10 juin 2021. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

16 / 18 Louis Bertignac - Les Aventuriers d'un Autre Monde en concert au Casino Barrière à Lille. Le 21 avril 2022 5 artistes se produiront ensemble sur scène pour partager leurs plus grands tubes ainsi que des reprises de grands classiques pop-rock, lors de deux spectacles de plus de deux heures. Et ils seront rejoints par des invités surprises, comme il est de coutume chez LES AVENTURIERS D'UN AUTRE MONDE. © BestImage, VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE

17 / 18 Exclusif - Louis Bertignac - Backstage - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs chantent pour les fêtes" à Paris, diffusée le 23 décembre sur France 3 © Jack Tribeca / Bestimage