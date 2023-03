Louis Bertignac et son jeune fils Jack, adorable copie conforme : les aventuriers en Thaïlande, des "vacances parfaites"

Comme la plupart des parents, Louis Bertignac est fortement sollicité par sa profession. Il faut dire qu'en tant qu'ancien membre du groupe Téléphone et artiste, le musicien de 69 ans ne chôme pas. Emissions, enregistrements, sessions studio et représentations, la vie de chanteur n'est pas de tout repos. Ce qui ne l'empêche pas de s'octroyer des instants de répit avec toute la petite famille. Et pour ses dernières vacances, Louis Bertignac n'a pas fait les choses à moitié : c'est en Thaïlande qu'il a mis les voiles pour une parenthèse pleine d'amour et d'aventures au paradis !

A bord du navire de cette excursion inoubliable : des amis, leurs enfants, sa femme Laetitia et leur fils de 6 ans, Jack, avec qui l'ancien acolyte de Jean-Louis Aubert multiplie les excursions et les aventures. Il y a encore quelques semaines, père et fils s'éclataient d'ailleurs au musée de l'Illusion à Paris. C'est cette fois-ci dans un autre cadre, bien plus idyllique, que le duo s'est retrouvé.