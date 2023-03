Diaporama : Mariage de Lilou Fogli et Clovis Cornillac : robe très simple pour elle, bébé dans les bras pour lui, rare photo de la cérémonie

Mariage de Lilou Fogli et Clovis Cornillac : robe très simple pour elle, bébé dans les bras pour lui, rare photo de la cérémonie

C'est une histoire qui roule depuis bien longtemps sur l'autoroute de l'amour. Clovis Cornillac et sa femme Lilou Fogli - Avant-Première du film "Les Têtes givrées" à 'UGC Bercy à Paris. © Guirec Coadic / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 13