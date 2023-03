Mariage de Lilou Fogli et Clovis Cornillac : robe très simple pour elle, bébé dans les bras pour lui, rare photo de la cérémonie

C'est une histoire qui roule depuis bien longtemps sur l'autoroute de l'amour. Durant l'année 2009, Clovis Cornillac a officialisé sa relation avec Lilou Fogli. Petits bisous sur le tapis rouge, projets professionnels, bébé... ils ont tout fait ensemble. Leur mariage avait eu lieu le 30 août 2013 alors que leur fils, Nino, était né 3 mois plus tôt.

Les amoureux se souviendront toute leur vie de cette journée si spéciale. Une quarantaine de personnes étaient venues assister au mariage de Clovis Cornillac et de Lilou Fogli, dont l'acteur Yvan Attal, l'humoriste Manu Payet et le réalisateur et scénariste Arnaud Lemort. Lily et Alice, les jumelles de Clovis, nées de son union avec Caroline Proust, étaient également présentes. Les tourtereaux s'étaient dit "oui" devant témoins à la mairie de Bagatelle, devant le député-maire Dominique Tian.

Le jour de leur mariage, Lilou Fogli avait opté pour une très jolie robe Dior de couleur grise - photos à voir à ce lien. Clovis Cornillac, lui, était vêtu d'un simple costume bleu marine et avait pris la pose, devant la mairie, au bras de son épouse... en portant leur petit Nino contre lui. Adorable. Ces très jolies images, ils les regardent sans doute, à l'occasion, avec beaucoup de tendresse. Et des souvenirs ensemble, ils en ont à la pelle !

J'ai trouvé la femme de ma vie

Couple à la vie comme à la scène, Lilou Fogli et Clovis Cornillac avaient, par exemple, travaillé ensemble pendant trois ans pour mettre en scène la comédie romantique Un peu, beaucoup, aveuglément, qui est finalement sortie en 2015 au cinéma. Ils jouaient tous deux dans le film et le réalisateur-comédien avait profité de la promotion de ce projet pour glisser une jolie déclaration à son épouse.

Dans ce long-métrage sensible, deux voisins apprenaient à se découvrir à travers le mur qui séparait leurs appartements. Se connaître, s'aimer sans se voir... sorte d'allégorie des sites de rencontres que Clovis Cornillac n'a pourtant jamais fréquenté. "Je crois que j'en suis incapable, expiquait-il à Purepeople. Parce que je ne suis même incapable d'envoyer un mail. Et puis bon, j'ai trouvé la femme de ma vie donc je n'ai même plus l'idée d'aller voir là-bas..."