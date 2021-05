Diaporama Mel B : Battue par son compagnon dans un clip choc, les accusations contre son ex refont surface

Mel B est la figurante du clip de la chanson 'Love Should Not Hurt', de Fabio d'Andrea.

Melanie Brown (Mel B) et son mari Stephan Belafonte lors de la soirée de gala "Serious Fun Children's Network" à Londres, le 4 novembre 2014

Mel B commente la sortie du clip de la chanson "Love Should Not Hurt", dans lequel elle incarne une victime de violences conjugales.

Mel B et Stephen Belafonte à Londres, le 2 décembre 2014.

Mel B (Melanie Brown) et son ex-mari Stephen Belafonte à la première de Mother's Day (Fête des mères) au théâtre The TCL Chinese à Hollywood, le 13 avril 2016

Mel B et Stephen Belafonte à Londres, en août 2014.

Melanie Brown (Mel B) et son mari Stephen Belafonte à la journée Red Nose Day Special au théâtre The Alfred Hitchcock à Universal City, le 26 mai 2016

Melanie Brown (Mel B) et son mari Stephen Belafonte lors de la première de "BarberShop: The Next Cut" à Hollywood, le 6 avril 2016.