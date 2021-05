Mel B : Battue par son compagnon dans un clip choc, les accusations contre son ex refont surface

Mel B est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. L'ex-Spice Girl en a été victime, une expérience traumatisante qu'elle rejoue dans un clip choc.

"C'est la vidéo la plus puissante et la plus brute que j'ai jamais faite", explique Mel B sur Instagram. La chanteuse de 45 ans a ainsi commenté la sortie du nouveau clip de Fabio D'Andrea, dont elle est l'héroïne. La chanson intitulée Love Should Nut Hurt ("L'amour ne devrait pas faire mal") est illustrée par une vidéo mettant en scène une femme victime de violences de son compagnon.

Dans ce clip, Mel B subit les accès de colère et les coups de son partenaire. L'homme lui tire les cheveux, l'étrangle et lui assène même plusieurs coups de poings dans différentes séquences. Entre ces agressions, Mel B et son compagnon fictif jouent au couple idéal lors d'une soirée musicale.

"C'est ce à quoi ressemblent les violences domestiques derrière les faux sourires et les baisers manipulateurs. Traumatisant, laid et destructeur, a réagi Mel B. Ça se passe partout et à l'abri des regards, à l'échelle locale et nationale, avec des incidents de violences domestiques en hausse de 9% au cours du confinement. Je l'ai vécu et d'autres femmes m'ont racontée leurs histoires, de ces mains qui les étranglaient et de leurs moindres faits et gestes surveillés. Cette vidéo est ma réalité, la leur et celle que beaucoup tentent encore de cacher. Des femmes sont tuées toutes les semaines. Des femmes souffrent tous les jours."