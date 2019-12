Mel B : Privée de Noël chez elle avec sa fille, à cause de son ex-mari

Ils est des divorces, comme ceux de Jennifer Garner et Ben Affleck ou de Fergie et Josh Duhamel, où les ex-époux restent en bons termes. D'autres, à l'image de celui de Mel B et Stephen Belafonte, connaissent une issue moins heureuse. La Spice Girl et son ex-mari se déchirent pour leur fille Madison. À cause de Monsieur, Mel B ne pourra pas passer Noël au Royaume-Uni avec sa princesse.

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que Stephen Belafonte a demandé au tribunal d'autoriser Madison (8 ans) à rester à Los Angeles, où il réside, plutôt que de rentrer au Royaume-Uni avec Mel B. Il a avancé l'argument selon lequel sa fille aurait peur que sa mère lui fasse du mal.

Elle serait également sous le choc de son dernier voyage au Royaume-Uni, au cours duquel Mel B lui aurait demandé des dossiers sur son père.