Mel B : Sa fille Phoenix, 20 ans, est une pure bombe !

On évoque si souvent son divorce désastreux avec Stephen Belafonte qu'on en oublie souvent son passé amoureux. Avant d'épouser le producteur de cinéma, Melanie Brown – a.k.a Mel B – a connu un premier mariage : celui qui l'a unie, de 1998 à l'an 2000, au danseur allemand Jimmy Gulzar. Cette histoire, si brève fut-elle, aura apporté un bonheur immense à la chanteuse puisqu'elle lui a permis de connaître pour la première fois la maternité. Mais le temps file, et sa petite Phoenix a désormais 20 ans et elle l'accompagne en soirée. Le 12 novembre 2019, le duo mère-fille a été aperçu bras dessus bras dessous à Londres. Scary Spice n'a jamais semblé aussi douce.

Notre lien est très fort

Melanie Brown est maman de trois enfants. Phoenix (20 ans), issue de sa première union, Angel Iris (12 ans), fruit de ses amours avec Eddie Murphy, et Madison (8 ans) qu'elle a eue avec Stephen Belafonte en 2011. Un sentiment très particulier la lie toutefois à son aînée, qu'elle considère comme une confidente... et même comme une conseillère de mode ! "Pendant six ans de sa vie, j'étais mère célibataire, alors notre lien est très fort, aime-t-elle à préciser. Quand elle a vu mon costume de scène pour le show olympique des Spice Girls l'autre jour, elle m'a regardée et m'a dit : 'Tu portais ça ?' C'était tellement dénudé. Mais je sais de façon certaine que quand je suis absente, elle essaye en cachette mes vêtements. On fait exactement la même taille."