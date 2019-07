Mel B révèle souffrir de troubles mentaux : "J'essaie de ne pas trop stresser"

Mel B a révélé être atteinte de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, le 25 juillet 2019, lors de sa participation à l'émission de Paul McKenna, Positivity Podcast. La Spice Girl a également annoncé que les spécialistes lui avaient diagnostiqué une dyslexie, une dyspraxie et de l'anxiété. "Je fais des exercices pour aider mon esprit. Je suis atteinte d'hyperactivité, de dyslexie et dyspraxie. Les exercices m'aident à me débarrasser de mon anxiété. Ça m'aide à me concentrer sur moi pendant quelques heures. Je suis atteinte de troubles mentaux, tu dois être un petit peu folle pour faire le métier que je fais. Je souffre d'anxiété, mais j'essaye de ne pas trop stresser à ce sujet", a-t-elle déclaré, dans des propos rapportés par le Daily Mail.

À 44 ans, Mel B a trouvé quelques astuces pour mieux vivre avec ses troubles mentaux. "Je vais souvent dans la campagne et je regarde les moutons pendant six heures. Ça te nourrit. Être entourée de vert et de la nature. Je sais que, parfois, je peux intimider les gens, parce que je parle fort, mais être humble et reconnaissante, c'est tout aussi important. J'essaie de vivre ma meilleure vie", explique la mère de famille.

Cette déclaration d'amour à la campagne intervient après que Mel B a officiellement déménagé de Los Angeles au Royaume-Uni, après quinze ans passés en Californie. Selon le Sun, la chanteuse voudrait se rapprocher de sa maman, Andrea, et de sa soeur, Danielle, avec qui elle avait coupé contact il y a plusieurs années.