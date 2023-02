Diaporama : Mélanie Laurent installée à Los Angeles loin de son fils aîné : confidences sur son couple avec un américain, père de sa fille

" Je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis maman. Je veux pouvoir dire à ma fille que je suis une femme et une artiste libre. Mes enfants s'adaptent à mon travail et à ma vie, et moi aux leurs. Mon fils a eu envie d'un quotidien stable, ce que j'ai respecté. Il est avec son père et je fais des allers-retours ", expliquait-elle récemment. Mélanie Laurent - Montée des marches du film " Les Amandiers " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 22 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

10 / 16