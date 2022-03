Diaporama Mélissa Theuriau magnifique au naturel : son mari Jamel Debbouze sous le charme

Exclusif - Jamel Debbouze et sa femme Mélissa Theuriau - Festival du rire (Marrakech du rire) à Marrakech au Maroc. © Rachid Bellak/Bestimage

Jamel Debbouze et sa femme Mélissa Theuriau - Soirée de gala à l'occasion de la première de la pièce "Les producteurs" au Théâtre de Paris à Paris. Le 2 décembre 2021 © Christophe Clovis / Bestimage

Semi-exclusif - Mélissa Theuriau et son mari Jamel Debbouze - Avant-première du film "Une belle équipe" à Paris le 3 décembre 2019. © Jack Tribeca/Bestimage

Jamel Debbouze et sa femme Mélissa Theuriau au 20ème festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 20 janvier 2017. © Dominique Jacovides / Bestimage

Mélissa Theuriau et son mari Jamel Debbouze - Soirée spéciale "Jamel Comedy Club" dans le cadre du 20ème festival de Comédie à l'Alpe d'Huez, le 18 Janvier 2017. © Dominique Jacovides/Bestimage

Melissa Theuriau, la femme de Jamel Debbouze, au "Charity Football Game 2016" au festival Marrakech du Rire. Le match de foot réunis des célébrités au Grand Stade de Marrakech et les bénéfices sont reversés aux associations marocaines d'aide à l'enfance. Marrakech, le 5 juin 2016. © Bellak Rachid/Bestimage

Mélissa Theuriau et son mari Jamel Debbouze - Avant-première du film "La Vache" au cinéma Pathé Wepler à Paris le 14 février 2016. © Coadic Guirec/Bestimage

Jamel Debbouze et sa femme Mélissa Theuriau lors de la cérémonie de clôture et palmarès du 19ème Festival International du film de Comédie de l'Alpe d'Huez, le 16 janvier 2016. Le film "La vache" remporte trois récompenses, le Grand Prix, e Prix du Public et le Prix d'Interprétation Michel Galabru (reçu par Fatsah Bouyahmed). © Dominique Jacovides/Bestimage