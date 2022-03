Mélissa Theuriau magnifique au naturel : son mari Jamel Debbouze sous le charme

Fou de sa femme Melissa Theuriau, Jamel Debbouze a souhaité lui faire une belle déclaration d'amour le 5 mars 2022 sur Instagram. C'est simple, pour l'humoriste, la journaliste qui partage sa vie depuis 2007 est la plus belle femme du monde. Très admiratif de son épouse qui est belle sans artifices, le créateur du Jamel Comedy Club a partagé un cliché où elle apparaît naturelle, sans la moindre trace de maquillage. Un portrait où l'ancienne animatrice de l'émission Zone Interdite apparaît souriante et lumineuse. "Mon amoureuse" écrit-il en légende.

Parents de Léon (13 ans) et Lila (10 ans), le couple s'était rencontré en janvier 2007 lors d'un festival. Interviewée par Le Parisien Weekend en février 2022, la jolie jeune femme avait dévoilé les coulisses de son coup de foudre pour Jamel Debbouze. "Je faisais un sujet pour Zone Interdite''a-t-elle confié, "On m'avait demandé de ne pas l'approcher, mais il m'épiait derrière un journal qu'il tenait à l'envers. La discussion s'est engagée, je n'entendais plus que l'intelligence."

Pourtant à l'époque, l'acteur et la journaliste étaient déjà engagés dans des relations amoureuses. Mais l'attraction a été trop forte pour le couple qui n'a pu résister au désir qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. "C'est moi qui ai cherché à le joindre... pour poursuivre nos échanges simplement. À l'époque, nous étions l'un comme l'autre en couple." ajoutait ainsi l'actrice du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père.

Désormais plus distante avec les médias, l'ancienne journaliste de LCI avait confié la violence de son départ à TF1 lorsqu'elle avait constaté que son badge avait été désactivé du jour au lendemain parce qu'elle avait refusé d'animer le JT de 20 heures.

Comblée auprès de ses deux enfants et de son mari, la belle brune peut désormais prendre du temps pour se consacrer à des sujets éthiques et sociaux qui la passionnent. Très engagée, elle est également très active dans l'association Rêves qui oeuvre pour les enfants hospitalisés. Elle est aussi la marraine de l'association la Flamme Marie Claire qui aide les jeunes filles à accéder à l'éducation.