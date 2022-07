Diaporama : Miss France : Diane Leyre se casse une dent en plein dîner... à cause d'une chauve-souris !

Miss France : Diane Leyre se casse une dent en plein dîner... à cause d'une chauve-souris !

Diane Leyre et Sylvie Tellier sur Instagram.

Sylvie tellier et Diane Leyre - Cérémonie de clôture du 61e Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Claudia Albuquerque /Bestimage

Diane Leyre lors du match de football caritatif "Le match des héros UNICEF" entre l'OL Légendes et la team Unicef en faveur de l'association Aide Médicale & Caritative France-Ukraine (AMC France-Ukraine) au Groupama Stadium à Lyon, le 10 mai 2022. © Pierre Perusseau/Bestimage

12 / 13

Diane Leyre (Miss France 2022) - Avant-première du film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" au Grand Rex à Paris le 3 mai 2022. © Coadic Guirec/Bestimage