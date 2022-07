Miss France : Diane Leyre se casse une dent en plein dîner... à cause d'une chauve-souris !

Elle fait actuellement le tour du pays à la recherche de la nouvelle femme la plus belle de nos contrées. Diane Leyre, qui a été couronnée Miss France 2022 le 11 décembre dernier, continuera à représenter l'élégance 100% frenchie jusqu'à ce qu'elle passe le flambeau à l'une des nouvelles prétendantes au titre. Pour autant, la jeune femme de 25 ans entend bien "casser les codes" de la beauté parfaite... comme ses followers ont pu récemment le constater, il y a quelques jours, alors qu'elle assistait à une élection régionale depuis la Guyane.

Une chauve-souris me fonce sur le front...

Sur les réseaux sociaux, Diane Leyre avait effectivement dévoilé qu'elle avait été victime d'un petit accident, photo à l'appui. "En Guyane, je suis à table à un dîner officiel, une chauve-souris me fonce sur le front, j'essaie de l'éviter, en sautant en arrière, ma ceinture avec une chaîne se casse, raconte-t-elle au journal Le Parisien. J'essaie de la réparer en la mettant à la bouche et... je me casse la dent de devant ! Alors, j'ai partagé la photo sur mon Instagram. J'ai fait soigner cette dent ce matin... J'ai eu du mal au début avec les réseaux sociaux, car ce n'était pas mon truc. J'ai commencé par partager la couronne, la mise en beauté. Et les internautes ne me trouvaient pas naturelle. Et comme je tombe tous les jours - mon surnom, c'est Miss Catastrophe -, j'ai fait un test : j'ai révélé une chute, et les gens ont adoré !"

Je me l'étais déjà cassée plus jeune

Décidément, ce séjour en Guyane ne s'est pas passé comme prévu. Outre cette rencontre impromptue avec une chauve-souris, Diane Leyre a perdu son téléphone et a subi une météo très pluvieuse. Quant à ce morceau de dent disparu, ce n'est pas la première fois qu'il fait des siennes. "Je me l'étais déjà cassée plus jeune, et elle avait été réparée, précisait-elle sur son compte Instagram. Et bam ! J'ai cassé ma dent en croquant trop fort. Direction le dentiste en rentrant à Paris pour réparer tout ça. Mais je garde le sourire (cassé)". Perde sa bonne humeur ? Quand les poules auront des dents !

Retrouvez l'interview intégrale de Diane Leyre sur le site du journal Le Parisien.