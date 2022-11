Diaporama : Miss France, du rififi en coulisses : pestes, compétition... Une ex-Miss balance sur l'ambiance

Exclusif - Vaimalama Chaves (Miss France 2019) entre Sonia Rolland (Présidente de Maïsha Africa) et Sylvie Tellier - Dîner de gala au profit de l'association "Maïsha Africa" de Sonia Rolland, qui vient en aide aux enfants du Rwanda, au Pavillon Gabriel, à Paris, France, le 17 décembre 2018. En vue de soutenir une partie du projet en faveur de la réhabilitation du service de néonatalogie du service pédiatrique de l'hôpital de Musanze au Rwanda, le gala est organisé avec le précieux parrainage de C.Descalzi-Pereira, présidente de la Fondation Congo Kitoko et de C.Brucker, directrice générale de L'Oréal Grand Public France. Plus de 125 000 euros de dons ont été récoltés pendant la soirée. Cette manifestation n'aurait pu avoir lieu sans le partenariat de la Fondation Congo Kitoko, Mixa et LVMH ainsi que la contribution du magazine Infrarouge et de la maison de Champagne Delarocque. © Gorassini-Moreau/Bestimage © BestImage, © Gorassini-Moreau/Bestimage

