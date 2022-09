Diaporama : Mort d'Elizabeth II : Brigitte et Emmanuel Macron en baskets à Londres, un look qui attire l'attention

11 / 11

Le roi Charles III d'Angleterre, visite la salle des opérations spéciales du Metropolitan Police Service (SOR) Lambeth HQ, dans le sud de Londres, Royaume Uni, le 17 septembre 2022.

AZERTY King Charles III waves as he departs following a visit to thank Emergency Service workers for their work and support ahead of the funeral of Queen Elizabeth II, at the Metropolitan Police Service Special Operations Room (SOR) Lambeth HQ in south London. Picture date: Saturday September 17, 2022.