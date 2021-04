Diaporama Mort du prince Philip : hommages émus des princes Andrew et Edward, Elizabeth II "stoïque"

Mort du prince Philip : hommages émus des princes Andrew et Edward, Elizabeth II "stoïque"

Le prince Edward, le prince William, duc de Cambridge, la reine Elisabeth II, le prince Philip, duc d'Edimbourg et le prince Andrew, duc d'York - La famille royale d'Angleterre assiste à la parade de la Royale Air Force pour le 75ème anniversaire de la bataille d'Angleterre à Londres.

Le prince Edward, comte de Wessex, sa femme la comtesse Sophie et leur fille Lady Louise Windsor assistent au service religieux du dimanche 11 avril 2021 en la chapelle royale à Windsor

La comtesse Sophie de Wessex et leur fille Lady Louise Windsor assistent au service religieux du dimanche 11 avril 2021 en la chapelle royale à Windsor

Le prince Edward, comte de Wessex, sa femme la comtesse Sophie et leur fille Lady Louise Windsor assistent au service religieux du dimanche 11 avril 2021 en la chapelle royale à Windsor

10 / 22

Info - Le prince Andrew ne participera pas aux célébrations des 100 ans de son père Philip - La reine Elisabeth II et son mari et le prince Philip, Duc d'Edimbourg avec le prince Andrew, duc d'York - La reine Elisabeth II, La reine Elisabeth II d'Angleterre assiste au Derby d'Epsom 2016, course hippique à Epsom le 4 juin 2016.