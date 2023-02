Diaporama : Olivia Ruiz et son adorable fils Nino : sortie en famille, elle dévoile des photos de son dimanche parfait

1 / 23 Olivia Ruiz et son adorable fils Nino : sortie en famille, elle dévoile des photos de son dimanche parfait

2 / 23 Olivia Ruiz lors de la 40ème Foire du Livre de Brive à Brive-la-Gaillarde, France. © Fabien Faure/Bestimage © BestImage, Fabien Faure

3 / 23 Story Instagram d'Olivia Ruiz à l'exposition "Les enfants de Tati" à Paris, dimanche 12 février 2023. © Instagram, @oliviaruizofficiel

4 / 23 X © Instagram, @oliviaruizofficiel

5 / 23 Olivia Ruiz lors de la 40ème Foire du Livre de Brive à Brive-la-Gaillarde, France, le 5 novembre 2022. © Fabien Faure/Bestimage © BestImage, Fabien Faure

6 / 23 Story Instagram d'Olivia Ruiz. Son fils Nino © Instagram, @oliviaruizofficiel

7 / 23 Olivia Ruiz et son livre Ecoute la pluie tomber lors de la soirée de l'été littéraire et musical aux Deux Magots à Paris le 27 juin 2022. © Philippe Baldini / Bestimage © BestImage, Fabien Faure

8 / 23 Exclusif - Olivia Ruiz lors de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

9 / 23 Exclusif - Olivia Ruiz - Enregistrement de l'émission "La boîte à Secrets 9" à Paris, qui sera diffusée le 9 septembre sur France 3. Paris le 08/03/021 © Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva

10 / 23 Exclusif - Olivia Ruiz - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31 à Versailles", qui sera diffusée sur France 2. Le 15 décembre 2020 © Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva

11 / 23 Olivia Ruiz - La Nuit de la Déprime revient aux Folies Bergère, le 3 février 2020. A quelques jours de la Saint-Valentin, on retrouve sur scène les chanteurs les plus déprimants et les humoristes les plus badants, pour pleurer (de rire). © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau

12 / 23 Mathias Malzieu et Olivia Ruiz à l'avant-première du film "Une sirène à Paris" au cinéma Max Linder Panorama à Paris, France, le 2 mars 2020. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset-Lacroix

13 / 23 Olivia Ruiz - La maire de Paris A. Hidalgo reçoit le président du gouvernement espagnol P. Sanchez dans les jardins de l'Hôtel de Ville à Paris le 29 juin 2018. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

14 / 23 Olivia Ruiz - People au défilé de mode Weill collection Automne-Hiver 2019/2020 à l'hôtel Ritz lors de la fashion week Homme à Paris, le 18 janvier 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

15 / 23 Sonia Rolland, Lucie Kakuta et Olivia Ruiz - People au défilé de mode Weill collection Automne-Hiver 2019/2020 à l'hôtel Ritz lors de la fashion week Homme à Paris, le 18 janvier 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

16 / 23 Olivia Ruiz - Concert du 13ème Gala 2018 de l'Association pour la Recherche sur Alzheimer à la salle Pleyel à Paris le 12 février 2018. L'intégralité des bénéfices de cette soirée servira à financer la recherche sur la maladie d'Alzheimer. © Coadic Guirec-Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec-Pierre Perusseau

17 / 23 Olivia Ruiz - Concert du 13ème Gala 2018 de l'Association pour la Recherche sur Alzheimer à la salle Pleyel à Paris le 12 février 2018. L'intégralité des bénéfices de cette soirée servira à financer la recherche sur la maladie d'Alzheimer. © Coadic Guirec-Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec-Pierre Perusseau

18 / 23 Olivia Ruiz lors du gala de charité le grand bal "ParAmour' à l'hôtel de ville de Paris, France, le 14 février 2019. L'ensemble des bénéfices récoltés lors de la soirée seront reversés à la lutte contre le sida (PARISSANSANSSIDA). © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg

19 / 23 Exclusif - Laurent Ruquier et Olivia Ruiz - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2, le 3 octobre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

20 / 23 Exclusif - Olivia Ruiz et Stéphane Bern - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31 à Versailles", qui sera diffusée sur France 2. Le 15 décembre 2020 © Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva - Cyril Moreau

21 / 23 Exclusif - Bérangère Krief, Olivia Ruiz lors de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

22 / 23 Exclusif - Blanca Li, Olivia Ruiz - Photocall du spectacle "Le bal de Paris de Blanca Li" au théâtre Le Palace à Paris le 14 décembre 2021. Ce spectacle vivant immersif sublimé par 35 minutes en réalité virtuelle a été récompensé du Lion de la meilleure expérience en réalité virtuelle au Festival International de Venise en sept 2021. Après deux semaines complètes à Chaillot, il est repris à Paris au Palace du 17 novembre au 16 janvier. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset-Lacroix