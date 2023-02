Olivia Ruiz et son adorable fils Nino : sortie en famille, elle dévoile des photos de son dimanche parfait

Plus que quelques jours pour venir découvrir - gratuitement - l'exposition Les enfants de Tati, organisée dans les locaux de l'ancien magasin emblématique de quartier Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris.

L'enseigne historique au logo rose vichy a définitivement fermé ses portes en septembre 2021. Mais avant de faire place à de nouveaux logements, bureaux et commerces, elle a accueilli cette formidable initiative de Gringo Production en collaboration avec l'Union de la Jeunesse internationale et Maison Château Rouge. L'exposition met à l'honneur l'art urbain à travers les oeuvres de 14 artistes, jusqu'au 16 février 2023. Et si vous êtes allés y faire un tour ce dimanche 12 février, vous y avez probablement croisé la chanteuse Olivia Ruiz, venue avec son adorable fils Nino et son "abuelo" (grand-père). L'interprète de J'traine des pieds a posté une story de son passage à l'exposition dans laquelle on peut notamment apercevoir le petit garçon de 6 ans. Après un tour d'horizon des oeuvres exposées, l'ancienne compagne de Mathias Malzieu a discrètement immortalisé son adorable bout de chou en pleine découverte culturelle.

Olivia Ruiz donne à son fils un goût pour la culture

"Abuelo y nieto" (comprenez "grand-père et petit-fils") a-t-elle écrit en légende d'une touchante vidéo du petit Nino côte à côte avec son grand-père, filmés de dos. Visiblement subjugué par ce qui se dessinait sous ses yeux, le fils qu'elle a eu avec Nicolas Preschey assistait très attentif à une performance en temps réel. Un tableau de famille craquant... Et après ce moment culture avec sa maman et son grand-père, place à la détente pour Nino. Dans la story Instagram de la chanteuse, le garçonnet apparaît - toujours de dos - devant un flipper... visiblement prêt à en découdre ! C'est en tout cas ce que laisse croire la légende de la photo, à savoir "Dimanche" accompagné d'une flamme... On ne doute pas une seule seconde que le petit garçon au caractère bien trempé est redoutable à ce jeu-là !