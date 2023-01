Olivia Ruiz en deuil : son célèbre ex partage le grand chagrin de la chanteuse

Célèbre pour sa voix et ses chansons, Olivia Ruiz maîtrise aussi parfaitement l'écriture. L'autrice d'Ecoute la pluie tomber (Éditions JC Lattès) âgée de 43 ans a utilisé sa plus belle plume pour rendre un bouleversant hommage à l'une de ses proches décédée. Sa longue publication sur Instagram a notamment transpercé le coeur du célèbre ex-compagnon de l'artiste, Mathias Malzieu, leader du groupe Dyonisos. Il connaissait bien la mamie de son ancienne amoureuse.

Publiant une photo prise sur le vif dans un magasin, Olivia Ruiz a écrit une lettre à sa grand-mère disparue. "Hier, 28 janvier 2023, nous t'avons accompagnée dans ta dernière demeure", révèle l'interprète de La Femme Chocolat. Au fil de son texte, elle raconte le parcours de cette femme exceptionnelle qui a réussi à tracer le chemin de sa vie malgré les épreuves : "Tu as fait partie de la retirada, l'exode des républicains espagnols, et que c'est dans un camp de concentration à Rennes que tu es entrée en détention 4 jours plus tard, avec ta maman et tes trois soeurs aînées..." Retraçant sa vie et sa personnalité hors-norme, la chanteuse la remercie tout simplement. "Que cette nouvelle étape de la vie qu'est la mort te permette de trouver l'apaisement mamie, il est temps, et tu le mérites tellement. Tu laisses 3 enfants. 7 petits-enfants. 11 arrière-petits-fils enfants", confie celle qui est maman d'un garçon de 7 ans. Cette grand-mère adorée, Olivia Ruiz l'avait contée dans son livre La commode aux tiroirs de couleurs. "Enfin, après tant d'années de patience domptée, j'allais savoir pourquoi elle s'emballait tant pour cacher le secret que renfermaient ces neufs tiroirs. Ma grand-mère les nommait ses renferme-mémoire. A la mort de sa grand-mère chérie, une jeune femme reçoit en héritage une intrigante commode, objet de tous les fantasmes de ses petits-enfants. Le temps d'une nuit, la narratrice va ouvrir ces neuf tiroirs de couleur, et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant ces nombreux secrets qui ont scellé le destin de plusieurs générations de femmes, entre France et Espagne", explicite le résumé.