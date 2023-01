Olivia Ruiz séparée d'un chanteur très connu : "Le lien ne s'est pas brisé"

Il y a vingt-et-un ans, Olivia Ruiz atteignait la demi-finale de la Star Academy, mais n'avait pas réussi à battre Jenifer. Les deux femmes ont depuis bâti de magnifiques carrières, chacune à leur façon. L'interprète de La Femme Chocolat s'est rapidement écartée de la variété française pour s'adonner à sa passion pour la musique en tant qu'autrice, compositrice et interprète sans avoir la pression des grosses maisons de disques. Lors de ses pérégrinations musicales, elle a croisé la route de Mathias Malzieu, le leader du virevoltant groupe Dionysos et une histoire d'amour est née. Entre 2005 et 2011, ils forment un beau couple qui mêle amour et un univers musical original. Cependant, lors de la sortie de son album Le Calme et la tempête, elle avait dévoilé, en interview pour le magazine Gala, ne plus être en couple avec le célèbre chanteur.

Expliquant ne pas avoir pu collaborer avec lui pour son album car il était pris par celui de son groupe, elle regrettait ne pas avoir pu faire appel à lui. Il est vrai que leur travail pour Miss Météores avait fait des étincelles en 2009. En vadrouille elle-même aux quatre coins du monde, elle n'avait pas réussi à s'accorder avec lui. C'est alors qu'elle glisse l'information de leur rupture : "Si nous sommes séparés depuis un an maintenant, le lien n'est pas brisé pour autant. Cette séparation est une des périodes de deuil à dépasser dont je vous parlais justement. Vous savez, sept années de vie commune, il y a forcément un attachement indéfectible entre nous..."

Une vie sentimentale désormais en toute discrétion

La fin d'un si joli couple, lui qui avait dit en juillet 2011 dans Libération de sa première entrevue avec son ex-compagne, sur scène : "Je me suis dit Waouh ! La nana, comme elle envoie !. (...) On s'est plongés l'un dans l'autre comme dans des bains révélateurs." Mais chacun garde respect et tendresse l'un pour l'autre. Depuis, Olivia Ruiz reste discrète sur sa vie privée. On sait qu'elle est maman d'un garçon, Nino, depuis sept ans, né de son couple avec Nicolas Preschey, programmateur musical entre autres du festival Fnac et de l'émission Ce soir ou jamais. Si on a pu les voir dans les tribunes de Roland-Garros, celle qui est également romancière à succès est surtout adepte des sorties sans chichis, comme les brocantes ou les brunchs en famille ou avec des amis, d'après son entretien à Paris Capitale. De son côté, Mathias Malzieu est en couple avec l'artiste plasticienne Daria Nelson depuis 2019.