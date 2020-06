Olivia Ruiz : Tendre déclaration à son ex, Mathias Malzieu, son "grand amour"

Revenue du Sud de la France où elle s'était confinée avec son fils Nino pour être proche de ses parents, Olivia Ruiz profite de son passage à Paris pour faire la promotion de son roman La commode aux tiroirs de couleurs avant de vite repartir de peur d'une second vague... La star s'est rendue sur le plateau de Je t'aime etc et a évoqué l'amour.

Comme de nombreuses personnes, l'ancienne candidate de la Star Academy a connu des ruptures difficiles dont une avec le chanteur Mathias Malzieu. Le couple a été ensemble de 2005 à 2011. Malgré la séparation, Olivia Ruiz garde de l'estime et de l'amour pour le chanteur du groupe Dionysos. "Mon premier grand amour, c'était Mathias. Premier grand amour conscient quoi, pas premier grand amour en mode freestyle hormonal et où on a envie de plein de trucs qui finalement ne seraient pas nécessaires", a ainsi relaté l'interprète des tubes La femme chocolat, J'aime pas l'amour ou encore J'traîne des pieds.

Une jolie déclaration pour Mathias Malzieu, lequel a retrouvé l'amour dans les bras de Daria Nelson. Quant à Olivia Ruiz, c'est avec le journaliste et programmateur Nicolas Preschey qu'elle roucoule. Les amoureux avaient été vus en 2012 dans les tribunes de Roland-Garros... Ensemble, ils ont un petit Nino né en 2015.

Il y a trois ans, interrogée par Paris Match, Olivia Ruiz avait déjà abordé le sujet de l'amour. "J'ai eu très peu de garçons dans ma vie et chacun était fantastique. Je n'ai jamais batifolé (...) Mon amoureux se doit d'être cultivé, passionné et drôle", disait-elle. Et d'ajouter : "Les hommes qui ont partagé ma vie ont souvent été des charmeurs, à l'image de mon papa... J'ai été très jalouse ! Mais ça s'est tassé avec le temps. J'avais toujours peur d'être dépossédée. Je suis allée jusqu'à fouiller un téléphone portable, ce que je ne referais plus maintenant."