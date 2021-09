Diaporama Orlando Bloom, grosse frayeur avec un requin : Katy Perry se moque

Orlando Bloom au photocall du dîner de lancement des Parfums Louis Vuitton, Stellar Times, Cosmetic Cloud, Dancing Blossom, Rhapsody et Symphony, à la fondation Louis Vuitton à Paris, France, le 5 juillet 2021. © Olivier Borde/Bestimage

Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom - Soirée LuisaViaRoma UNICEF Summer Gala 2021 à Capri en Italie le 31 juillet 2021.

Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom - Soirée LuisaViaRoma UNICEF Summer Gala 2021 à Capri en Italie le 31 juillet 2021.

Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom à la sortie du restaurant "Le Grand Véfour" à Paris, le 7 juillet 2021.

6 / 13

Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom font du shopping chez Acne Studios et The Broken Arm avec des membres de leurs familles à Paris, France, le 7 juillet 2021.