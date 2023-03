Diaporama : Ovidie confrontée au suicide de son frère, "mort d'amour, les poignets tailladés" : douloureuses confidences

1 / 16 Ovidie confrontée au suicide de son frère, "mort d'amour, les poignets tailladés" : douloureuses confidences

4 / 16 " J'ai pris conscience bien après coup que ma grève avait débuté un 25 septembre, date anniversaire du suicide de mon frère, en 1996. Il avait 27 ans. J'en avais 16. Il s'est taillé les veines à la suite d'un chagrin d'amour" a déclaré Ovidie au Monde. Exclusif - Éloïse Delsart, dite Ovidie (Trophée de l'audace pour la série "Des gens bien ordinaires", le documentaire "Le procès du 36", et le livre "Tu n'es pas obligée !) - Cérémonie des Trophées du MédiaClub'Elles dans les salons de l'Hôtel de Lassay à Paris le 9 février 2023. Cette soirée récompense les femmes et les hommes ayant oeuvré pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

5 / 16 D'après ses propos à "Libération", pas de doute : Son aîné est "mort d'amour, les poignets tailladés dans une bassine. (...) Il s'était rendu compte que son union n'était pas un amour réciproque." Ovidie, portrait, Paris, le 8 novembre 2013. © BestImage, JLPPA / Bestimage

6 / 16 C'est en partie pour cette raison qu'Ovidie a décidé de "s 'octroyer le droit de ne pas faire l'amour" Archives - Ovidie - portrait le 1er janvier 1990 © BestImage, JLPPA / Bestimage

7 / 16 "J'ai fait de mon corps le mausolée de mon frère. Depuis sa mort, je vis pour lui et moi à la fois." Des mots forts qui traduisent bien toute la douleur qu'a laissée cette disparition. Exclusif - Éloïse Delsart, dite Ovidie (Trophée de l'audace pour la série "Des gens bien ordinaires", le documentaire "Le procès du 36", et le livre "Tu n'es pas obligée !) - Cérémonie des Trophées du MédiaClub'Elles dans les salons de l'Hôtel de Lassay à Paris le 9 février 2023. Cette soirée récompense les femmes et les hommes ayant oeuvré pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

