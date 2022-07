Diaporama : Paul Bocuse trahi ? Le fils de l'icône de la gastronomie, Jérôme, est en guerre

Jérôme Bocuse, Françoise Bernachon,la famille et les arrières petits-enfants - Sorties des obsèques de Paul Bocuse en la cathédrale Saint-Jean de Lyon, France, le 26 janvier 2018.

Nais Pirollet, Dominique Giraudier, Laurent Wauquiez, Arnaud Gobled, Christophe Marguin - Laurent Wauquiez lance le centre d'excellence Auvergne-Rhône-Alpes de la gastronomie et des métiers de bouche en présence des grands chefs. Ce Centre d'excellence sera construit en partenariat avec l'Institut Paul Bocuse, situé à Ecully (69), et le Campus de Groisy en Haute-Savoie. Le 10 février 2022 © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage

6 / 13

Laurent Wauiquiez et la team France des bocuse d'or - Laurent Wauquiez lance le centre d'excellence Auvergne-Rhône-Alpes de la gastronomie et des métiers de bouche en présence des grands chefs. Ce Centre d'excellence sera construit en partenariat avec l'Institut Paul Bocuse, situé à Ecully (69), et le Campus de Groisy en Haute-Savoie. Le 10 février 2022 © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage