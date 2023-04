Diaporama : Paul Mirabel torse nu : il se lâche comme jamais avec Christian Karembeu et David Douillet

Paul Mirabel torse nu : il se lâche comme jamais avec Christian Karembeu et David Douillet

Paul Mirabel torse nu pour la bonne cause ! Paul Mirabel lors du match de football caritatif pour l'UNICEF opposant la Team Unicef face à la Team Bourg-en-Bresse au stade Jean Laville à Bourg-en-Bresse, France, le 10 avril 2023. L'UNICEF a récolté 10 000€ devant plus de 4000 spectateurs.

L'humoriste a participé à un match caritatif avec la Team Unicef

Il a pu jouer au côté de l'ancien champion du monde, Christian Karembeu

La légende du judo David Douillet était également présent

