Paul Mirabel torse nu : il se lâche comme jamais avec Christian Karembeu et David Douillet

C'est le genre d'évènement qui donne le sourire et les stars s'étaient déplacées en grand nombre pour la bonne cause. Du côté de Bourg-en-Bresse (Ain), le stade Jean Laville n'a pas l'habitude de recevoir autant de célébrités pour un seul et même match et pourtant, ce 10 avril, les spectateurs ont vu défiler du beau monde. Pour un match caritatif qui a opposé la Team Unicef face à la Team Bourg-en-Bresse, plusieurs champions du monde étaient présents, mais également de jeunes talents de l'humour ou encore des célébrités des réseaux sociaux.

Parmi les invités de prestige, les spectateurs en tribunes ont pu admirer les talents balle au pied du jeune humoriste, Paul Mirabel. À seulement 27 ans, le grand blond a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps pour sa participation remarquée à l'émission LOL : qui rit, sort ! Il n'était d'ailleurs pas le seul humoriste présent puisque le sniper de l'émission Quelle Époque !, Paul de Saint-Sernin était également de la partie pour ce match de gala, qui s'est disputé devant plus de 4000 personnes et qui a permis de récolter pas moins de 10 000 euros pour l'UNICEF.

Des champions du monde et des légendes de l'OL

Match de football oblige, les stars du ballon rond étaient également présentes sur le terrain, à l'image de deux anciens champions du monde 98. Christian Karembeu, qui vit désormais en Grèce avec sa femme et ses filles avaient fait le déplacement jusque dans l'Ain pour participer à ce match. Il a pu y retrouver Robert Pirès, installé aux Baléares et qui travaille désormais comme consultant pour Canal+. Wilfrid Mbappé, le père du célèbre Kylian a foulé la pelouse, tout comme de nombreuses anciennes gloires de l'Olympique Lyonnais, à l'image d'Éric Abidal, Sidney Govou, Ludovic Giuly et Sonny Anderson. Au rayon des légendes du sport français, David Douillet était présent lundi dernier à Bourg-en-Bresse, mais plus dans un rôle d'entraîneur, sur le bord du terrain.

Un très beau plateau de stars, pour une soirée d'exception. Au final, la Team Unicef l'a emporté par 3 buts à 2 pour un match qui restera dans les mémoires.