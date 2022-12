Diaporama : Pauline Ducruet et Camille Gottlieb : explosion de joie et de larmes, coulisses d'une grande annonce à la Principauté

Pauline Ducruet et Camille Gottlieb : explosion de joie et de larmes, coulisses d'une grande annonce à la Principauté

Exclusif - Marie et Louis Ducruet, la princesse Stéphanie de Monaco, Pauline Ducruet et Camille Goetlieb durant la traditionnelle soirée d'été de Fight Aids Monaco au Sporting Club de Monaco, le 23 juillet 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Exclusif - Nicolas Suissa, Maxime Giaccardi, Pauline Ducruet, Camille Gottlieb, la princesse Stéphanie de Monaco, Louis Ducruet et sa femme Marie et Médy Anthony durant la traditionnelle soirée d'été de Fight Aids Monaco au Sporting Club de Monaco, le 23 juillet 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Exclusif - Marie et Louis Ducruet, Linoué Ducruet, Pauline Ducruet, la princesse Stéphanie de Monaco et Camille Gottlieb - Dernière représentation suivie de la remise des prix de la 9ème édition de la "New Generation" à Monaco le 2 février 2020. © Olivier HuitelPRM/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

14 / 18