Pauline Ducruet et Camille Gottlieb : explosion de joie et de larmes, coulisses d'une grande annonce à la Principauté

Ses tatas sont au taquet ! Futures tantes du premier enfant de Louis et Marie Ducruet, une petite fille prévue en avril prochain, Pauline et Camille, les filles cadettes de Stéphanie de Monaco, semblent bien décidées à accueillir cette petite nièce comme il se doit ! Enthousiastes, les deux jeunes femmes de 28 et 24 ans couvrent notamment leur belle-soeur de compliments sur Instagram et paraissent entourer le couple de beaucoup d'amour.

Et ce, dès l'annonce de la grossesse, comme l'ont confié les futurs parents au magazine Gala. "Nous l'avons dit en même temps à ma mère et à mes soeurs Pauline et Camille lors d'un repas. Elles ont explosé de joie et pleuré. Mon père, un émotif de première catégorie, a fondu en larmes", a en effet révélé le fils de Stéphanie de Monaco, avant d'expliquer la manière adorable utilisée pour faire comprendre à toute la famille l'arrivée du bébé.

Gender Reveal Party... Et c'est une fille !

"Marie a eu la super idée d'acheter des petits chaussons pour nos parents, nos frères et soeurs. Et nous l'avons annoncée la veille et le lendemain du mariage de mon frère Michaël, en septembre dernier", a-t-il notamment raconté. Et le rôle de Pauline (28 ans) et Camille (24 ans) ne s'est pas arrêté là : les deux jeunes femmes ont été chargées d'organiser la "gender reveal party", une fête qui a fini par révéler que le bébé serait une petite fille grâce à des ballons roses.