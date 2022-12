Stéphanie de Monaco retrouve Daniel Ducruet : photos des ex qui ont sacrément gardé leurs distances

C'est ainsi que l'on découvre, parmi la liste des invités, Camille Gottlieb, la belle-soeur de Louis Ducruet, Pauline Ducruet, sa petite soeur... mais aussi les parents du jeune recruteur de football. Sur les images capturées, en revanche, Stéphanie de Monaco et son ex Daniel ne semblaient pas très à l'aise, à l'idée de se retrouver au même endroit. C'est sans doute pourquoi, sur les photographies de groupe, ils se situent à l'extrême opposé l'un de l'autre.

C'est le ciment de notre relation

"On reste une famille, assurait l'homme d'affaires en 2018 au magazine Gala. Même si les enfants sont grands, on continue de fêter les anniversaires par exemple. On a fait nos enfants dans l'amour et ça, c'est plus fort que tout. C'est le ciment de notre relation." Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet s'étaient mariés civilement le 1er juillet 1995 et avaient eu deux enfants ensemble, Louis et Pauline. S'ils ont divorcé le 4 octobre 1996, après un an et demi de mariage seulement, ils sont restés en bons termes pour le bien de leur famille. Jusqu'à preuve du contraire.