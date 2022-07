Diaporama : Philippe Lacheau en couple avec Elodie Fontan : il n'oublie pas sa célèbre ex, photos des retrouvailles

Philippe Lacheau en couple avec Elodie Fontan : il n'oublie pas sa célèbre ex, photos des retrouvailles

Philippe Lacheau et sa compagne Elodie Fontan au photocall de la soirée d'ouverture de la 25ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez © Dominique Jacovides / Bestimage

Philippe Lacheau avec sa compagne Elodie Fontan et Reem Kherici lors de la présentation du livre de R. Khereci "Diva", inspiré par son chat, à la boutique Barbara à Paris, le 8 novembre 2017. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

5 / 12

Semi-exclusif - Philippe Lacheau - Première édition du Prix Hello Planet au cinéma Pathé Fauvette à Paris le 3 juillet 2022. Ce festival soutient les talents et sensibilise sur les enjeux de la planète et finance des projets d'ONG © Giancarlo Gorassini/Bestimage