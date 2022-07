Philippe Lacheau en couple avec Elodie Fontan : il n'oublie pas sa célèbre ex, photos des retrouvailles

Qui a dit qu'il était impossible de rester ami avec un ex ? Certainement pas Reem Kherici et Philippe Lacheau qui ont su garder des liens très forts malgré leur rupture en 2004. Le 23 juillet 2022, l'actrice a d'ailleurs dévoilé les coulisses du tournage d'Alibi 2 sur Instagram, où on la découvre complice avec son ex mais aussi avec sa nouvelle compagne Elodie Fontan. "Clap de fin pour ALIBI.COM 2 et le perso délirant de Shana merci @lacheauphilippe. Y'a les amis , y'a la famille puis y'a les amis qui deviennent la famille." écrit-elle en légende des clichés en ajoutant le hashtag #20ansD'amitiéEtDeConneries.