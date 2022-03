Diaporama Qui est Sylvain, le 1er amoureux de Céline Dion qui a inspiré un de ses tubes ?

Céline Dion, René Angélil à la première de "Veronic Voices" au "The Jubilee" à Las Vegas, le 28 juin 2013

Céline Dion et son mari René Angélil arrivent à l'enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel à Paris le 13 novembre 2013.

Celine Dion arbore une combinaison argentée de la marque Rodarte et des talons Gucci à son arrivée au restaurant/bar Lips Drag Queen Show Palace à New York, le 14 novembre 2019

Celine Dion se rend au The Tonight Show avec Jimmy Fallon à New York, le 14 novembre 2019

Celine Dion sort de son hôtel pour se rendre à son concert à Long Island dans l'État de New York, le 3 mars 2020

14 / 16

Céline Dion fait la promotion de son nouvel album "Love me back to life" à New York, le 26 octobre 2013.