Qui est Sylvain, le 1er amoureux de Céline Dion qui a inspiré un de ses tubes ?

En quatre décennies dans la musique, Céline Dion en a accumulé des hits ! En anglais et en français. Un de ses premiers succès remonte à 1982 : D'amour ou d'amitié. Une chanson dont le texte était signé du parolier Eddy Marnay - dont le prénom sera donné à l'un des jumeaux de la star - lequel avait été inspiré par les premiers émois amoureux de la jeune chanteuse...

En effet, c'est le biographe Georges-Hébert Germain qui relatait les coulisses de cette chanson dans la biographie officielle qu'il consacrait à Céline Dion parue en 1998. Il donnait alors la parole à Eddy Marnay, celui qui offrira pas moins de cinq albums à la diva. "Je réalisais, en pensant à ces jours de mon adolescence, que sans doute depuis que le monde est monde, les choses sont ainsi entre les jeunes garçons et les jeunes filles, dans ce court laps de temps au sortir de l'enfance où ils s'éveillent à l'amour, hésitant à la frontière de l'amour et de l'amitié... Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison pour que Céline ne l'ait pas vécu ou ne le vive pas ou n'en rêve pas", disait-il. Et le parolier avait vu juste puisque, bien avant de tomber amoureuse de son manager René Angélil, la jeune Céline avait eu le béguin pour un certain Sylvain.

"Elle allait parfois passer quelques jours chez sa coeur Claudette, à Verdun, dans la banlieue ouvrière. Un voisin, Sylvain, est venu lui tourner autour. Il était timide et très beau. Un jour, ils se sont embrassés dans le portique. Et Céline s'est demandé par la suite si elle était amoureuse, et si lui l'aimait. Elle cherchait des signes, elle se tâtait le coeur (...) Avec le beau Sylvain, elle ne parvenait pas à savoir ce qu'elle ressentait", écrivait Georges-Hébert Germain. Ce tourment amoureux avait alors fortement inspiré Eddy Marnay comme il le reconnaissait volontiers : "C'est de ce mélange d'émotions que je me suis inspiré pour écrire D'amour ou d'amitié [écoulé à 500 000 exemplaires rien qu'en France, NDLR]. Il y a de l'impatience et des doutes, un grand désir de comprendre, un besoin de connaître."

