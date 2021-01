Céline Dion : Qui est son premier amoureux, Sylvain ?

Presque cinq ans après la mort de René Angélil, la chanteuse Céline Dion reste un coeur à prendre. La star, toujours célibataire, sera-t-elle un jour prête à s'offrir à un autre homme ? Avec celui qui avait été son manager et le père de ses trois enfants, elle avait vécu une histoire longue de deux décennies. Mais avant lui, il y avait eu Sylvain.

Pour le grand public, Céline Dion a toujours été la femme d'un seul homme, René. Et ce malgré la colère de Thérèse Dion, peu ravie d'apprendre à l'époque que sa petite dernière était tombée dans les bras d'un homme beaucoup plus âgé, déjà marié par deux fois et père de famille... Cette histoire d'amour avait commencé dès la fin des années 1980. Mais, avant cela, la chanteuse avait été mise sens dessus dessous par un garçon prénommé Sylvain. Elle racontait elle-même cette brève petite histoire d'amour adolescente dans son autobiographie intitulée Ma vie, mon rêve, publiée en 2001. "Eddy [Marnay, NDLR] a été le premier, avant ma mère et mes soeurs, à savoir que j'avais embrassé un garçon. Il s'appelait Sylvain (...) Un vrai baiser, pas très long, mais qui m'avait infiniment troublée (...) Cet unique baiser m'avait chamboulée", écrivait-elle alors.

Céline Dion, qui avait grandi dans la petite ville de Charlemagne au Québec, n'avait pas énormément d'occasions de rencontrer des garçons, surtout qu'elle souffrait alors de son physique, à commencer par sa dentition. Alors, quand Sylvain s'est intéressé à elle, la future diva n'en était qu'heureuse. Ce jeune homme "l'emmenait chez ses parents dans le sous-sol, où il passait des heures à jouer à la Nintendo" et nul doute que cela suffisait à son bonheur que de passer du temps à ses côtés.

Dans les pages de Soleil, on en apprenait un peu plus : "Sylvain habite près de chez Claudette [la soeur de Céline, NDLR], à Verdun (...) Leur 'relation' inspirera au parolier Eddy Marnay la chanson D'amour et d'amitié. Elle a également un béguin (passager) pour le joueur du Canadien Gilbert Delorme, qu'elle rencontre à un talk-show en 1983. Ça n'ira pas plus loin."

Toutefois, même si l'interprète de My Heart Will Go On et Pour que tu m'aimes encore se souvenait de cette petite romance d'ado, elle n'avait pas d'importance à ses yeux. "Je n'ai jamais eu d'autre amour, jamais d'autre amant, à peine quelques petits flirts insignifiants quand j'avais quinze ou seize ans", ajoutait-elle dans son livre. Céline Dion n'en aura donc toujours eu que pour René. Entre les deux, après un jeu du chat et de la souris, l'histoire d'amour avait véritablement pris forme le 30 avril 1988 dans une chambre d'hôtel de Dublin, après la victoire de Céline à l'Eurovision. Un baiser sur les lèvres échangé puis... une nuit d'amour !