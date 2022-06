Diaporama : Ramzy Bédia en couple avec la très discrète Marion : rares photos de la mère de son fils

Ramzy Bedia et sa compagne Marion - Fête de clôture du 9ème festival "Marrakech du Rire 2018" au Palais Bahia de Marrakech au Maroc le 15 juin 2019. © Rachid Bellak/Bestimage

5 / 17

Ramzy Bedia et sa compagne Marion, Jamel Debbouze et sa femme Mélissa Theuriau - After show lors du festival "Marrakech du Rire 2018" à Marrakech au Maroc le 24 juin 2018. © Rachid Bellak/Bestimage