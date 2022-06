Ramzy Bédia en couple avec la très discrète Marion : rares photos de la mère de son fils

Et les deux amoureux, qui sont en couple depuis de nombreuses années désormais, ont franchi une grande étape dans leur vie en 2020 : la naissance de leur fils, George, juste à la fin du confinement. Une belle nouvelle pour ce papa de 3 filles, Salomé, Ella et Ava, dont il avait parlé au journal L'Equipe, expliquant le choix du prénom, tiré du MMA.

"A l'O2 Arena de Londres, un Anglais fait une entrée sublime [...] On se dit, pour le mec qui va combattre, ça va être dur ! Arrive Jorge Masvidal un chicano américain. Premier round, bim ! Il allonge l'Anglais, silence dans la salle. Assise à côté de moi, la femme, enceinte, me dit : " On a trouvé le prénom de notre fils ! " On l'a appelé George... Son deuxième prénom c'est Ali, pas besoin de préciser la référence...", avait-il raconté, en parlant de sa passion pour les sports de combat.

Inutile de préciser que le petit George, comme ses grandes soeurs avant lui, est très protégé par ses parents qui ne montrent jamais son visage. Ramzy avait cependant évoqué ses premiers mois au magazine GQ, vécus au moment du pic de la pandémie : "La vérité, c'est que j'ai adoré le confinement ! Enfin, je n'allais plus au restaurant et je me suis remis à faire la bouffe. Enfin, je me suis mis à manger avec mes enfants autour de la table. Ma femme était enceinte, j'ai pu assister à ses deux derniers mois de grossesse, être à ses côtés."

Et cerise sur le gâteau, Marion semble parfaitement s'entendre avec ses belles-filles, qui posent régulièrement avec ses vêtements sur Instagram. Bref, une famille unie qui fait plaisir à voir !