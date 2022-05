Anne Depétrini séparée de Ramzy Bédia : "Ça a été un peu plus compliqué pour mon égo..."

Anne Depétrini a été en couple avec Ramzy Bédia, de 1999 et 2011. Parents de deux filles, Ella, 19 ans et Ava, 13 ans, ils ont connu un parcours semé d'embûches. Interrogée par Jordan De Luxe, pour son rendez-vous Chez Jordan, l'ancienne Miss météo de Canal+ a accepté de revenir sur leur histoire et notamment les problèmes qu'ils ont rencontrés. À l'époque où ils se rencontrent, Anne Depétrini connaît ses dernières heures de gloire chez Canal, quand l'acolyte d'Eric Judor se retrouve alors au sommet. Un décalage pas toujours évident à gérer, comme elle le confie.

"C'est arrivé à un moment où lui il explosait et moi c'était la fin de Canal. J'ai arrêté de travailler en 2002. Ça a été un peu plus compliqué pour mon égo parce que je n'étais plus à la télé, a-t-elle fait savoir. Et lui, il a vraiment une notoriété impressionnante. Dans la rue, à l'époque, il ne pouvait pas faire trois pas..." "Il n'y avait pas la place pour deux. C'était compliqué d'exister. Je n'ai jamais eu une notoriété délirante. Déjà ça, j'avais du mal à l'ingérer", admet la comédienne et réalisatrice. Des raisons qui ont amené le couple à la rupture ? Non, Anne Depétrini assure que l'égo n'a rien à voir là-dedans et révèle les raisons de la fin de leur couple. "C'est pas la notoriété qui tue un couple. Il finit quand il doit finir", évoque-t-elle.

Leurs filles protégées de leur notoriété

La mère de famille a également tenté de préserver au mieux leurs deux filles de la notoriété de leur père. "Elles ont grandi avec la montée en puissance des réseaux sociaux, a-t-elle ainsi expliqué dans les colonnes de Télé Star. Nous, les parents, on a dû suivre tant bien que mal. J'ai essayé de les tenir à distance de la violence qu'on y trouve. J'ai vérifié qu'elles ne se faisaient pas harceler. Mais en même temps, il ne faut pas être trop intrusif. Je vois qu'aujourd'hui, elles sont apaisées. Elles ont trouvé leur chemin. Elles savent à quoi s'en tenir quand elles lisent tel ou tel commentaire." Désormais, Anne Depétrini et Ramzy Bédia vivent chacun leur vie de leur côté. L'humoriste, que l'on retrouve dans Le Flambeau de Jonathan Cohen, a d'ailleurs retrouvé l'amour dans les bras de Marion avec laquelle il est à nouveau devenu parent, en septembre 2020.